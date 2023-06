Bilancio SMAT 2022: "Il migliore degli ultimi quattro anni"

Il prossimo 29 giugno l’Assemblea dei 291 Comuni Soci di SMAT è chiamata ad approvare il bilancio 2022 predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il totale dei ricavi è pari a 479 milioni con un incremento del 9% rispetto al 2021.

L’aumento dei costi per materiali, forniture, servizi, acquisti energetici e personale ha superato il 9% attestandosi a 333 milioni.

Il Margine Operativo Lordo di 146 milioni è aumentato del 9,50% a dimostrazione dell’efficienza gestionale che ha consentito di migliorare il risultato d’esercizio.

L’esercizio si chiude infatti con un risultato positivo di oltre 41,6 milioni registrando un netto miglioramento rispetto alle previsioni con un aumento di oltre il 21% rispetto all’utile 2021 pari a 31 milioni.

Gli indicatori economici patrimoniali evidenziano valori che confermano la capacità finanziaria dell’Azienda che ha recentemente ottenuto da Standard & Poor’s una valutazione BBB+ con stand alone A, migliorando il precedente BBB e A-.

In particolare la Posizione Finanziaria Netta sul Patrimonio Netto pari a 0,36 evidenzia una dei più bassi rapporti nelle utility tra indebitamento e valore patrimoniale.

La proposta avanzata dal C.d.A. all’Assemblea per la ripartizione dell’utile a seguito della Convenzione sottoscritta dai Soci è di mantenere a riserva di SMAT vincolata agli investimenti 33,7 milioni e di distribuire ai Comuni Soci 7,9 milioni per la promozione di attività a tutela ambientale.

Soddisfatto il Presidente Paolo ROMANO “Si tratta delle migliori performance degli ultimi quattro esercizi che dimostrano l’innovato trend di crescita a riprova del valore delle strategie adottate. Il rapporto con il territorio ed i cittadini evidenzia una diminuzione dei costi del servizio idrico per le attività sociali dei Comuni per un importo di oltre 5,7 milioni, interamente coperto da SMAT, che unito agli utili comporta per i Comuni un beneficio economico di 13,6 milioni”.

“Nonostante il forte incremento dei costi delle fonti energetiche – evidenzia l’Amministratore Delegato Armando QUAZZO – è significativo l’aumento delle entrate per la cessione di energia da fonti rinnovabili prodotta da idroelettrico, fotovoltaico e biometano.

Inoltre le criticità dovute al periodo di elevata siccità sono state adeguatamente superate con l’utilizzo del Grande Acquedotto per la Valle di Susa e l’incremento dei campi pozzi, con investimenti che hanno superato i 110 milioni, garantendo la disponibilità necessaria delle risorse idriche ed evitando qualsiasi forma di razionamento a vantaggio dei cittadini”.

Sul sito SMAT al link www.smatorino.it/bilanci-economici-e-di-sostenibilita è reperibile l’edizione completa del Progetto di Bilancio di Esercizio 2022 e del Bilancio di Sostenibilità.