Palio delle borgate, a Giaveno si prepara la quarta edizione dei Giochi in una location nuova

È tutto pronto per una domenica di giochi divertenti e di sfida tra le borgate.

Iniziamo subito dalla novità: il Palio delle Borgate non sarà alla Sala come previsto inizialmente, ma in corso Piemonte di fianco al cimitero Comunale.

L’accesso sarà permesso solo dal marciapiede di corso Piemonte, mentre il parcheggio sarà nei pressi del cimitero.

Un altro cambiamento è l’effettuazione del primo gioco già durante la serata inaugurale. Infatti, si comincia venerdì 30 giugno con la coloratissima sfilata delle borgate partecipanti con tutti i loro sostenitori. Prenderà il via alle ore 20 circa dal Parco comunale Marchini per giungere, passando per le vie del centro storico, in Piazza Maritano dove in collaborazione con i bar Mistral e Il Trombone, l’associazione effettuerà servizio bar tutta la sera.

Il primo gioco (Beer Balance) comincerà alle 21 del venerdì sera cosicché le squadre possano partire domenica mattina già con un punteggio iniziale e la giornata del Palio sia più snella.

Al termine, festa con la musica di dj Dipa; a presentare come ogni anno Mauro Neirotti.

Domenica 2 luglio i giochi prendono il via alle 10, indicativamente con il seguente programma: ore 10 tiro alla fune; ore 10,45 spremi la spugna; ore 11,30 rotoballa; ore 12 gioco a sorpresa.

Dopo la pausa per il pranzo, alle 14,30 sci su prato, alle 15,30 warrior track, alle 16,30 scivola e bevi. Al termine dei giochi, sommati tutti i punteggi, ci sarà la proclamazione dei vincitori.

Nel frattempo nell’area ci sarà la possibilità di mangiare con lo street food a cura del Gruppo Alpini Giaveno/Valgioie e dell’Associazione Patate 2.0; il servizio bar a cura dell’Associazione Palio delle borgate è per tutta la giornata.

Domenica il presentatore Mauro Neirotti avrà il suo da fare per contrastare le urla delle tifoserie contrapposte, e sarà accompagnato dal dj Edoardo Fiorio.

Le borgate partecipanti sono Villanova, Sala, San Martino, Buffa, Paschè, Ciom, Tonni Levra, Villa, Ponte Pietra; come l’anno scorso ci sarà anche una delegazione di Coazze. Del resto, “siamo contenti di espandere la nostra iniziativa oltre il nostro territorio. Nei prossimi anni speriamo di riuscire a invitare anche altri comuni della Val Sangone”, dicono Alessandro Payra, presidente, e Diego Versino, vice presidente.





Aggiunge Payra: “Ci divertiamo molto ed è davvero un meraviglioso momento dell’anno. Ringraziamo come sempre l’amministrazione comunale per il supporto, e tutti i volontari che partecipano all’organizzazione tra cui il capo dei giudici, Ivana Usseglio”.