A Giaveno, inaugurata Sostallegra per una sosta all'ombra per chi passeggia

Il 26 giugno è stata inaugurata “Sostallegra”.

Si tratta dell’area di piazzetta Usseglio Mattiet, tra via Coazze e via XXIV Maggio: una sosta per chi percorre il viale.

Grazie ai ragazzi e alle ragazze del centro diurno Creabile, la piazza è stata rinnovata: hanno riverniciato in modo allegro e simpatico alcune panchine e hanno posizionato una casetta per il book crossing. Così ora ci sono anche libri da prendere in prestito per tuffarsi nelle pagine, alla ricerca di sempre nuove avventure.

“È bello che ci siano persone che hanno deciso di prendersi cura di un pezzo di città; ricordo che una cosa simile è successa in borgata Sala con un’aiuola trasformata in piccolo orto in cui tutti possono servirsi. In pratica, avete adottato un pezzo del territorio e ve ne siete presi cura. Di questo vi ringraziamo. Molto bello il nome che avete scelto: Sostallegra. Perché servono momenti di pausa nella frenesia della vita quotidiana, e perché l’allegria è fondamentale per vivere una vita piena”, ha detto il Sindaco, Carlo Giacone, partecipando al momento di festa insieme a diversi assessori e consiglieri.

Sono intervenuti anche insegnanti e bimbi delle scuole dell’infanzia, che hanno potuto sentire le fiabe lette dagli attori delle associazioni OPS e Fabula Rasa.

Il Sindaco ha ringraziato la cooperativa Codess che ha in gestione il centro diurno e la Fondazione Crt che ha sostenuto il progett