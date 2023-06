Il Museo della Chimica festeggia il primo anno di apertura al pubblico

Il Museo della Chimica festeggia il suo primo anniversario di apertura sabato 1 luglio e, per l'occasione, prevede una programmazione inedita per il periodo estivo.

Si parte sabato 1 luglio alle ore 21 in Piazza della Libertà a Settimo Torinese: il museo proporrà lo spettacolo MU-CH got Talent, uno show scientifico in cui i partecipanti si sfideranno con esperimenti e reazioni chimiche e il pubblico sarà chiamato a decidere il vincitore. Per tutta la giornata del sabato, inoltre, e della domenica, il biglietto d'ingresso al Museo subirà una riduzione sul prezzo.



Oltre all'apertura straordinaria anche il venerdì pomeriggio dalle 14:30 alle 19, il Museo proporrà per l'estate una folta programmazione di attività e laboratori, prendendo parte anche al progetto La bella stagione, promosso dalla Fondazione San Paolo, che incoraggia iniziative educative e didattiche all'interno dei centri estivi per ragazzi e ragazze.



Tra le numerose attività, il Museo, in collaborazione con la rinomata azienda di cancelleria Staedtler, ha avviato un ciclo di appuntamenti che coinvolgono le famiglie. Il 16 luglio si terrà il laboratorio La chimica del colore, alla scoperta di gomme, evidenziatori e pennarelli, mentre il 27 agosto si terrà il laboratorio La fisica del colore, dedicato allo studio della luce e delle sue caratteristiche fisiche.



Da settembre, invece, il Museo riformulerà la programmazione in vista dell'autunno e dell'inverno, con il ritorno dell'Infoday per gli insegnanti, la partecipazione alla Notte dei Ricercatori 2023, al Festival dell'Innovazione e della Scienza di Settimo Torinese e al Festival della Sostenibilità di Torino.