Inquinamento ambientale ex Thyssen, si allontanano le bonifiche. Lo Russo: "Dialogo difficile con proprietà"

Si allontana la possibilità di vedere bonificate in tempi brevi le aree degli ex stabilimenti Thyssenkrupp. Il sito ora è di proprietà di Arvedi Ast (Acciai Speciale Terni), che doveva presentare entro il prossimo 30 giugno un primo progetto di messa in sicurezza. A distanza di tre giorni dalla scadenza fissata dal Comune, le premesse non sono buone.