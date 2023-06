"Pisciare su Torino”: quando i cittadini disprezzano i luoghi pubblici

Un uomo che urina alla fermata del bus, davanti a due signore. Poi un altro che decide di svuotare la vescica sul Polo del ’900. E ancora, un altro che decide di lasciare un ricordo in corso Inghilterra. Pisciare su Torino. Sembra quasi essere una nuova moda, sicuramente un malcostume sempre più diffuso in città.

La diminuzione dei vespaniani (e non solo)

Tre le principali cause: la progressiva dismissione di vespasiani, sempre di meno. I controlli pressoché nulli, perché presidiare una città grande come Torino è utopia pura. E poi la maleducazione e il poco rispetto della “cosa pubblica”, di luoghi che appartengono alla cittadinanza. Il decoro è utopia pura.

La rabbia dei commercianti

L’aumento esponenziale dei “piscioni” è un problema segnalato dai commercianti, che spesso si ritrovano vetrine e ingressi dei negozi sporchi. Chi decide di urinare lo fa ovunque, tanto in un luogo pubblico o privato quanto su un palazzo d’epoca. Senza paura di essere multato e pronto a sfidare chiunque alzi la voce.

Disagio per turisti e residenti

Un brutto biglietto da visita per i turisti che si ritrovano a passeggiare in una città sporca, un disagio per i torinesi che si ritrovano a camminare in una Torino che puzza, imbrattata dagli stessi cittadini che la vivono. E che non riescono nemmeno a trattenere i bisogni.