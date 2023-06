Costruzioni e condomini, Bolla (Atc Piemonte Centrale): “Sostenibilità valore importante per l’edilizia sociale”

Il presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale Emilio Bolla è intervenuto questa mattina (all’NH Hotel di Corso Vittorio Emanuele II a Torino) al convegno Green Torino 2023, dove si è discusso di valutazione e certificazione di sostenibilità delle costruzioni, in particolare dei condomini.

“Per quanto riguarda le politiche per la casa - ha dichiarato Emilio Bolla- registriamo una situazione di profonda vetustà del patrimonio edilizio in gestione. Da tempo, a livello nazionale, si registrano investimenti limitati per l’edilizia sociale. L'opportunità che abbiamo avuto di utilizzare i bonus energetici, il sisma bonus piuttosto che i fondi del Pnrr ci ha consentito di intervenire per rimettere a nuovo edifici obsoleti che presentano problemi che ricadono sull’utenza, per quanto riguarda le spese energetiche e le spese di riscaldamento”.

Il presidente di Atc Piemonte Centrale ha ricordato, tra gli altri, l’intervento che l’agenzia sta realizzando a Torino in corso Racconigi dove, con un investimento di oltre 50 milioni di euro, si sta recuperando in modo sostenibile una situazione abitativa compromessa dal punto di vista non solo strutturale, ma anche sociale e che grazie all'intervento di riqualificazione che si sta realizzando assicurerà all'intero quartiere e alla città un’importante occasione di rilancio.

“L'obiettivo della sostenibilità è imprescindibile - ha aggiunto Emilio Bolla - ed è un valore aggiunto per tutti. Si tratta di individuare percorsi e strumenti, e per questo ci affidiamo alla sensibilità dei cittadini e alla capacità della politica, utili per reperire le risorse necessarie per far partire questo volano, che sono sicuro che non mancherà di produrre buoni frutti”.