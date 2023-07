Con "Polvere in sala" Andrea Ventura vince la terza edizione di Reality Shot

Si chiama Andrea Ventura, ha 27 anni, una laurea al Dams di Torino ed è il vincitore della terza edizione di Reality Shot, il corso-concorso di videomaking promosso dall’Atc del Piemonte Centrale e dalla sua società in house Casa Atc Servizi con l’associazione Kallipolis. Il suo video, dal titolo “Polvere in sala” (https://youtu.be/jkvVr89AtTo), racconta in chiave ironica il desiderio degli abitanti di Mirafiori Sud di dar vita a uno spazio per il cinema e il teatro all’interno della Chiesa Parrocchiale di San Luca, centro nevralgico del quartiere.

Seconda classificata, Jessica Comino, dottoranda in Pianificazione urbanistica al Politecnico di Torino, che nel suo video “Chi ha incontrato Mara Macrì" (https://www.youtube.com/watch?v=YDJpsuUa4Lw) descrive la vita in Borgata Aurora, primo insediamento di case popolari a Torino, realizzato negli anni 10 del ’900 tra le vie Pinerolo, Schio, Cuneo e Damiano.

Premio speciale della critica, infine, a Catia Corsaro, autrice di "Prásinos Il fiume verde" (https://www.youtube.com/watch?v=5_b2LoNzOSQ), mini-documentario sulla storia del villaggio di Santa Caterina, nel quartiere Lucento, realizzato negli anni ’50 dall’allora Iacp per accogliere i profughi istriani, greci e dalmati.

Dopo due edizioni incentrate sulla fotografia, quest’anno Reality Shot ha dunque scelto il video come mezzo espressivo, sempre da realizzare attraverso lo smartphone. Una decina i partecipanti under 30, selezionati attraverso un bando, che tra i mesi di maggio e giugno hanno seguito 5 incontri formativi sul videomaking, alla presenza del tutor Paolo Ceretto, regista e sceneggiatore torinese, e dagli esperti di comunicazione Silvio Salvo e Nicolas Ballario. Direttore artistico dell’iniziativa, anche per questa edizione, il critico d’arte Luca Beatrice.

Sede delle riprese i quartieri di edilizia residenziale pubblica Mirafiori Sud, Aurora, Lucento e il quartiere Altessano a Venaria Reale. Qui gli aspiranti video maker sono andati alla ricerca di “storie da raccontare”, filo conduttore di questa edizione, che ha goduto del sostegno di Lavazza Group, della Fondazione Mirafiori, della Città di Venaria Reale e il patrocinio della Circoscrizione Cinque di Torino.

A decretare i vincitori, giovedì sera negli spazi di Beeozanam, è stata una giuria composta dal direttore artistico Luca Beatrice, il tutor, lo staff del progetto e l’ospite d’onore della serata, il regista di “Santa Maradona” e “La Bella stagione” Marco Ponti. Il primo premio consiste in un incarico professionale per attività di supporto all'ufficio comunicazione della Città di Venaria Reale attraverso la produzione di video. Il secondo è una collaborazione con la Fondazione Mirafiori, sempre per la realizzazione di un video.

A premiare e applaudire i partecipanti, il vicepresidente di Atc del Piemonte Centrale Fabio Tassone, insieme al presidente di Casa Atc Servizi Maurizio Pedrini e con l’assessore regionale alle Politiche sociali Maurizio Marrone, l’assessore al Welfare della Città di Torino Jacopo Rosatelli, il vicesindaco della Città di Venaria Gianpaolo Cerrini, i consiglieri della Circoscrizione Cinque di Torino Alfredo Ballatore e Carmela Ventra, la segretaria generale della Fondazione Mirafiori, Elena Carli.

Per il vicepresidente di Atc Fabio Tassone, «si è chiusa positivamente la terza e riuscita edizione di una scommessa, con cui l’Agenzia che amministra e gestisce il patrimonio di edilizia sociale dell’area metropolitana torinese e la sua società in house si fanno insolitamente promotrici di un’iniziativa formativa e culturale a favore delle nuove generazioni. Ringrazio tutti coloro che anche quest’anno hanno creduto nel progetto».

«Reality Shot – ha aggiunto il presidente di Casa Atc Servizi Maurizio Pedrini – ha il merito di far conoscere la storia e la vita dei quartieri popolari, anche nei suoi aspetti positivi, che naturalmente sono presenti, nonostante le difficoltà quotidiane. Inoltre, grazie al coinvolgimento dei vari partner e sponsor, ha offerto ai giovani partecipanti interessanti opportunità di crescita formativa e professionale».