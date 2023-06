Derubato tre volte in un mese, il Circolo Risorgimento lancia una campagna fondi per ripartire

Una raccolta fondi per ricevere una mano dopo un periodo difficile, per colpa di una serie di furti che hanno fatto danni importanti. Succede al Circolo Risorgimento, uno dei locali più amati della zona di Barriera di Milano, che è stato vittima di recente di una sequenza di atti criminosi.



Punto di riferimento per le attività culturali, ma anche per quelle di socializzazione (anche solo bere un caffè in compagnia), il Circolo Risorgimento vuole tornare pienamente attivo e apre una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso.