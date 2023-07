Torino prima realtà italiana che entra a far parte della rete delle 47 città olimpiche

Sono trascorsi ormai 17 anni da quelle due fantastiche settimane di febbraio del 2006 che portarono Torino al centro del mondo, con la disputa dei Giochi Olimpici invernali.

Torino prima italiana nella rete delle città olimpiche

Ora, con una lettera indirizzata al Sindaco Stefano Lo Russo, il primo cittadino di Losanna e Presidente della rete World Union of Olympic Cities Gregoire Junod ha dato ufficialmente il benvenuto a Torino come prima città italiana nella rete mondiale delle città olimpiche. Un onore che al momento, non è stato ancora dato a Roma, che pure ha ospitato un'edizione (quella del 1960) ben prima di Torino.