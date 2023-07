Piazza Crispi tra abusivismo e degrado, Firrao: "E' terra di nessuno, il Comune intervenga subito"

Piazza Crispi vive da tempo una situazione di degrado e illegalità, argomenti che sono stati al centro della commissione comunale chiamata a discutere su un tema molto sentito. "Allo stato attuale piazza Crispi è terra di nessuno, c'è una forte presenza di roulotte che vengono utilizzate come dormitori - ha spiegato il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, primo firmatario di una mozione - siamo stati contattati da più cittadini che non si sentono sicuri in quella zona, una residente poco tempo fa è stata minacciata".

"Complice lo spaccio la situazione peggiora di giorno in giorno, le condizioni igienico sanitarie non sono adeguate. Io sono stato in alcune ore del pomeriggio per verificare la situazione ed effettivamente in quell'area non ci si sente sicuri - ha detto ancora Firrao - sembra quasi un'altra città, senza un vero e autentico presidio di sicurezza, per non parlare del valore perso degli immobili presenti nella zona".