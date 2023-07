"Abbassate i decibel dopo le 22". A Torino poster e cartoline contro la movida fracassona

Sul retro ciascuna card lancia un invito diverso al popolo della notte. "A fine serata - si legge su una - non abbandonare bottiglie, bicchieri e lattine in giro per la strada. Smaltiscili negli appositi contenitori o riconsegnali dove li hai presi".

"Dopo le 22 - recita un'altra cartolina - abbassa i decibel. Di notte i suoni risultano amplificati e anche una chiacchierata tra amici può rischiare di coinvolgere tutto l'isolato". Accanto agli appelli, un qr code che rimanda alla pagina informativa del Comune e la frase: "La notte è di tutti/e. Vivila rispettando gli altri e la città".