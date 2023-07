Al Cottolengo uno studentato per gli universitari in difficoltà economiche

Domani pomeriggio sarà presentato il nuovo studentato «C Studio» (Cottolengo Studio), realizzato e gestito dall’Impresa Sociale Providence House. L’opera, i cui lavori stanno per essere ultimati, dal 1 settembre accoglierà gli studenti per l'anno accademico 2023-2024.

Torino sempre più città universitaria. Ed in tempo di caro-affitti il Cottolengo offre una casa agli studenti fuori sede, in difficoltà economiche .

"Attività di volontariato"

" Il nuovo studentato ", evidenzia il Padre Generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza don Carmine Arice , " intende dare una risposta alla domanda degli studenti fuori sede in costante aumento, ma soprattutto mira ad accogliere questi giovani favorendo l’incontro con la realtà cottolenghina, Saranno, infatti, proposte, attività di volontariato, di servizio e di conoscenza della famiglia del Cottolengo ".

Il "C Studio" conta 75 camere doppie, 17 singole e 7 mini alloggi da 14 posti e, delle camere, 11 sono quelle per studenti con disabilità. Inoltre, la struttura ha 5 sale studio, 1 sala conferenze, 3 sale pasti e 1 palestra. All'interno potranno essere accolti ragazzi e ragazze fuori sede provenienti dalle graduatorie del diritto allo Studio, in difficoltà economiche e meritevoli.