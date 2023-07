Corso Belgio, nasce il Comitato del si alla riqualificazione: "Dopo i primi lavori, potremmo valutare insieme"

Dopo le proteste Palazzo Civico, per bocca dell'assessore al Verde Francesco Tresso, ha annunciato una parziale modifica al progetto. I lavori di riqualificazione estivi interesseranno solo i primi due isolati del tratto di corso Tortona e Brianza. E al posto degli aceri verranno piantati dei tigli, che sono di maggior dimensione rispetto ai previsti peri e consentono così di avere più ombra. Verranno tolti quindi 27 alberi, per metterne 44.

abitanti della Circoscrizione 7. “Questo consentirà ai residenti - dichiara Fabio Elia, uno dei promotori del Comitato - di valutare il risultato finale dell’intervento, per poi procedere con un percorso di partecipazione attiva della cittadinanza per concordare le fasi successive".

"Vogliamo lasciare ai nostri figli e nipoti un viale spelacchiato e pericoloso per i pedoni, oppure avere un po’ di pazienza ed aspettare 6/7 anni per avere nuovamente un viale alberato con piante giovani e resistenti? Una cosa deve essere chiara: corso Belgio necessita di un intervento di

riqualificazione per renderlo più bello e funzionale per i residenti, per i commercianti e per le nuove generazioni” conclude Elia.