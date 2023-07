Visori nei musei, droni per gli ospedali: la Casa delle Tecnologie emergenti porta Torino nel futuro [VIDEO e FOTO]

Dai droni che portano sacche di sangue negli ospedali (ABzero) alla minicar tecnologica con l’assistenza alla guida (Kineton), passando per il visore (Impersive) che ti porta a cena con Chiambretti o Brachetti, ma ti consente anche di visitare un museo. E ancora: la start up che mette a disposizione una piattaforma (Open Stage) per prenotare il proprio spazio nelle piazza e nelle vie, con una colonnina d’energia che funge da amplificatore e mixer. E poi UTwin, che si occupa di edifici e infrastrutture.

La Casa delle Tecnologie Emergenti, viaggio nel futuro

Sono queste alcune delle realtà nate nella Casa delle Tecnologie Emergenti di Torino. La struttura compie oggi due anni, festeggiando le sperimentazioni che proiettano le città nel futuro. Un futuro etico, che punta alla neutralità climatica.

A due anni dalla fondazione CTE Next è un luogo aperto e accessibile, dove le imprese sviluppano tecnologie per la vita di tutti i giorni. Sono infatti 30 le sperimentazioni già realizzate e altre 7 sono state finanziate con un investimento di 490 mila euro. Cinque progetti invece sono già stati provati direttamente dal pubblico. E che CTE Next sia oggi una comunità viva lo dicono i numeri: 20.000 visite di utenti unici al sito, 80 eventi organizzati, 500 imprese attive e 200 persone formate.

Foglietta: "Torino proiettata nel domani"

“Torino guarda al futuro, alle sperimentazioni che possono migliorare la qualità della vita dei cittadini dando uno sguardo ai principi etici” è il commento di Chiara Foglietta, assessora all’Innovazione del Comune di Torino. “In Giunta ho comunicato l’istituzione di un comitato che guardasse l’aspetto etico delle tecnologie emergenti” ha ricordato Foglietta.

Pacini (Csi): "L'innovazione sempre al centro"

CTE Next sorge oggi negli spazi del Csi Piemonte: “In pochi anni questo luogo è diventata una realtà significativa, con spazi nati per ospitare start up. Oggi operano 10 start up e diversi spazi in cui si discute di innovazione: l’abbiamo messo volentieri a disposizione” ha ricordato Pietro Pacini, direttore di Csi Piemonte.