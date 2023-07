Presentata alleanza tra Confimi Industria Piemonte e Next4

Una nuova alleanza tra il mondo dell’impresa, dell’innovazione e della finanza, per sostenere lo sviluppo delle PMI manifatturiere italiane. È stata presentata oggi alla Casa del Cinema di Roma l’alleanza tra Next4Production, investitore di Cassa Depositi e Prestiti, e Confimi Industria Piemonte, tra le più dinamiche organizzazioni territoriali della sigla, che aggrega oltre 50mila PMI e 600.000 addetti della manifattura italiana.

La convenzione firmata oggi prevede una collaborazione a largo spettro, che ha l’obiettivo di far crescere il comparto manifatturiero italiano in una chiave di sviluppo sostenibile grazie al supporto dell’innovazione e agli strumenti messi a disposizione dalla finanza. L’accordo Next4 – Confimi Industria Piemonte, spazia infatti dalla ricerca di strumenti di finanziamento, nazionali ed europei, per sostenere la transizione digitale degli associati Confimi Industria Piemonte, fino alla definizione di policy ESG per rispondere alla domanda di sostenibilità del Paese. E ancora, si prevede lo sviluppo di programmi di open innovation e di incubazione per lo sviluppo delle proposte più innovative del settore.

Primo atto della collaborazione, presentato oggi in anteprima, la nascita di Next4CIP, una Holding di Partecipazione ideata per accompagnare il migliore sviluppo innovativo del complesso sistema di PMI sul quale si fonda la Manifattura Italiana.

“Questo accordo prevede un’unione forte, che permette di mettere al centro del pensiero il capitale umano, la resilienza e la tecnologia al servizio dell’impresa- ha detto a margine della presentazione Hella Soraya Zanetti Colleoni, presidente Confimi Industria Piemonte-. Oggi viviamo la rivoluzione 5.0 che pone un cambiamento epocale, in quanto oggi non pensiamo più a migliorare i processi di produzione per ottimizzare costi e fatturati, ma ragioniamo diversamente. Centralizziamo il nostro pensiero sull’ottimizzazione del benessere del capitale umano che lavora nelle nostre imprese e utilizziamo la tecnologia per migliorare il loro benessere. Questo è un modo diverso di pensare e io ho trovato in Next4 un pensiero simile. Per questo la mia associazione ha investito tempo e risorse per unire le forze a Next4 e portare a termine questo progetto”.