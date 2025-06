"ij Pasté 'd Carignan": la tradizione piemontese Incontra il fusion per "50 e + Armonie di Gusto"

Carignano, una gemma nel panorama piemontese, si prepara ad accogliere l'evento enogastronomico "50 e + Armonie di Gusto", e lo fa con un'eccellenza del territorio: il laboratorio di pasta fresca e specialità gastronomiche "ij Pasté 'd Carignan"

A presentare le prelibatezze e la filosofia del locale è Francesca Varrone, che con la sua simpatia e il suo attaccamento alla tradizione, ma anche con un occhio all'innovazione, ci guida in questo viaggio culinario.

Un cuore piemontese con un'anima globale

"ij Pasté 'd Carignan" è, come suggerisce Francesca, una gastronomia tipicamente piemontese. Qui, l'amore per le radici culinarie della regione è palpabile in ogni piatto. Tuttavia, la curiosità e la voglia di sperimentare portano il team a esplorare nuove frontiere del gusto. "Le piace fare anche qualcosa di un po' particolare," rivela Francesca, introducendo il concetto di "fusion" che sta prendendo piede nel loro laboratorio.

Ed è proprio in questa vena innovativa che nasce il piatto scelto per il contest "50 e + Armonie di Gusto": gli agnolotti fusion. Francesca, con un sorriso per il nome un po' "strano", li descrive così: ripieni di ricotta, funghi Shiitake, spinacio e limone. Un connubio audace che unisce il sapore terroso dei funghi orientali alla freschezza del limone e alla delicatezza della ricotta e degli spinaci, il tutto racchiuso in una pasta fresca artigianale. Un'esperienza gustativa che promette di sorprendere e deliziare, dimostrando come la tradizione piemontese possa dialogare con influenze internazionali.

Un trionfo di specialità e una merenda sinoira unica

Oltre agli agnolotti fusion, "ij Pasté 'd Carignan" è un vero scrigno di specialità piemontesi. La pasta fresca è la protagonista indiscussa, ma troviamo anche classici come il vitello tonnato e la celebre bagna cauda. Un'altra chicca è l’insalata russa, un piatto che Francesca tiene a precisare “la scubetto tutta a mano". Descrivendola con entusiasmo, menziona "patate, carote, piselli che naturalmente noi tagliamo tutti a mano, e poi li facciamo sbollentare" Un'attenzione ai dettagli che testimonia la passione e la dedizione per la qualità.

Non mancano poi la capricciosa, il carpione, le anguille, cotolette, bistecche di pollo e tacchino, uova, zucchine e le fantastiche acciughe al verde. Un'offerta ricca e variegata che soddisfa ogni palato.

Ma le novità non finiscono qui. "ij Pasté 'd Carignan" offre anche l'opportunità di vivere un'esperienza unica con la loro "merenda sinoira", un appuntamento fisso alle 18:33. "Le 18,33 precise. Non sgarrate!" sottolinea Francesca con ironia, un orario ben definito per un momento di relax e gusto.

Armonie musicali e ritmi del cuore

Anche la musica gioca un ruolo nell'armonia del laboratorio. Francesca confessa di affidarsi al proprio umore e al momento: "Se sono arrabbiata quella che mi fa star bene, è la musica degli anni '90, così ballo un po'. Se sono tranquilla, la musica italiana classica" Un approccio autentico che riflette la passione e la spontaneità che permeano l'ambiente de "ij Pasté 'd Carignan".

"ij Pasté 'd Carignan" vi aspetta per "50 e + Armonie di Gusto" per farvi scoprire l'equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione e per conoscere il loro “imbucato speciale”!

Contatti Laboratorio di Pasta Fresca e Specialità Gastronomiche "ij Pasté 'd Carignan"

Indirizzo: Via Savoia, 9 .- 10041 Carignano (TO)





Contatti Social:

Facebook: ij Pasté 'd Carignan





Si cercano "Aspiranti Ambassador" come “InvitaTO Speciale”

Inviaci la tua ricetta creativa insieme a una fotografia accattivante del tuo piatto e diventa il nostro “InvitaTo Speciale”, “Aspirante Ambassador” con TorinOggi e Cocina Clandestina! Le proposte più originali e in tema vinceranno una cena esclusiva presso uno dei locali partecipanti all’iniziativa e avranno l’opportunità di essere Ambasciatori del nostro evento nella serata del 19 Giugno.

L'iniziativa, nata dalla collaborazione con il popolare programma radiofonico "Cocina Clandestina" e ora in onda su ToRadio, ha un obiettivo ambizioso: coinvolgere ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie in tutta la provincia di Torino e Piemonte amanti della cucina locale nazionale e internazionale identificando i locali più autentici e innovativi nel proporre sapori con influenze anche da ogni angolo del globo.

Il contest vuole dare risalto alla crescente diversità culinaria del territorio, valorizzando quei ristoratori che, con passione e maestria, portano sulle nostre tavole piatti tradizionali e rivisitazioni. Si tratta di un'opportunità unica per i ristoranti di mettersi in luce e per il pubblico di scoprire gemme nascoste e destinazioni gastronomiche fuori dall'ordinario

L'attesa è alta per scoprire chi saranno gli “InvitaTo Speciale Ambassador" che racconteranno l'eccellenza della cucina internazionale e locale e i locali che aderiranno all’evento.

L'iniziativa può contare del sostegno di TorinOggi, testata del Gruppo Editoriale Morenews come media partner ed è stata creata anche per dare il benvenuto alla cerimonia di premiazione dei 50 migliori ristoranti al mondo , che coinvolgerà Torino e il Piemonte dal 17 al 21 giugno 2025

Ristoratori e Aspiranti Ambassador non perdeTe l’occasione di far parte di questa straordinaria celebrazione gastronomica! Per ulteriori dettagli e per partecipare a “Cinquanta e + Armonie di Gusto “, scrivete a: foodmotivator@gmail.com oppure a marketing@torinoggi.it oppure mandate un messaggio a Marco : 349 4179852 oppure a Massimo al 3479666498

Unisciti a noi e rendi l'estate del gusto 2025 indimenticabile!

Segui gli hashtag #50ArmonieDiGusto #TorinoEccellenzaCulinaria #CocinaClandestina #Torinoggi