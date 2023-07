Torna a farsi sentire l'Assemblea “Riapriamo il Maria Adelaide”: “Come si dilapida il patrimonio pubblico”

Dopo la mozione approvata dalla Circoscrizione 7 di Torino per riservare almeno 1000 metri quadrati a destinazione sociosanitaria e organizzare al più presto un incontro con le istituzioni, anche l'Assemblea “Riapriamo il Maria Adelaide” torna a farsi sentire sull'ex ospedale ortopedico di lungo Dora Firenze 87, chiuso da anni ed in stato di abbandono.



“ Come si dilapida il patrimonio pubblico”

L'Assemblea, composta da singoli cittadini, professionisti del settore sanitario, realtà associative e gruppi informali, negli ultimi anni è stata particolarmente attiva attraverso l'organizzazione di manifestazioni e presidi. Il gruppo, nello specifico, richiama alle proprie responsabilità la Regione e la Città: “Come si dilapida - affermano – il patrimonio pubblico: tre anni di pandemia non hanno scalfito l'approccio ideologico della politica del governo regionale. Per fare cassa svendono i beni pubblici, regalano occasioni di speculazione immobiliare senza curarsi dei bisogni di salute e di assistenza dei numerosi anziani, famiglie a basso reddito e persone singole ai limiti della povertà che vivono in Aurora e Vanchiglia. Agli abitanti della nostra Circoscrizione servono servizi sanitari e sociali di prossimità”.

Le tappe di un percorso

Gli attivisti, infine, ripercorrono dal proprio punto di vista le tappe di un percorso che, al momento, non ha ancora portato a nulla: “Il Maria Adelaide – concludono – è stato improvvidamente chiuso dalla Giunta Cota al solo scopo di risparmiare sulla sanità e fare cassa: dopo vari tentativi di vendita andati a vuoto, si è deciso di ripiegare su un progetto pubblico-privato per residenze studentesche, con Edisu a fare da foglia di fico alle multinazionali private. Fallito anche quel progetto, e dopo vari tentativi di vendita a prezzi più bassi, la Regione ha trovato una società immobiliare disposta ad acquisirlo per 6 milioni di euro, ma prima di firmare ha pensato bene di chiedere consenso al Demanio per un ribasso così grande rispetto ai 10 milioni della perizia fatta nel 2010”.