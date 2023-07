Ex Maria Adelaide, la Circoscrizione 7 tenta l'ultima carta: “Almeno 1000 mq ad uso sociosanitario”

Non accenna a spegnersi la vicenda dell'ex ospedale ortopedico Maria Adelaide di Torino: a lanciare l'ennesimo campanello d'allarme, a proposito, è la Circoscrizione 7. Il destino della struttura di lungo Dora Firenze 87, oggetto di una lunga contesa tra istituzioni e cittadini, resta sempre in bilico.

“Almeno 1000 mq ad uso sociosanitario”

L'ente decentrato, a proposito, ha approvato una mozione (con il voto favorevole di tutta la maggioranza in modo compatto, del Movimento 5 Stelle e della Lega, ndr) per invitare la Regione Piemonte e la Città della Salute a confrontarsi durante un'apposita Commissione. La richiesta è comunque quella di riservare almeno 1000 metri quadrati della struttura ad uso sociosanitario: “La riconversione in hub per le Universiadi - fanno sapere il presidente Luca Deri e il vicepresidente Ernesto Ausilio – non è praticabile in quanto non esiste neppure un progetto preliminare. La richiesta di avviare un confronto con le autorità competenti sulla possibilità di destinare una parte dell’edificio a servizi socio sanitari, inoltre, non sono andate a buon fine”.

Futuro incerto

Dopo il tentativo di giocare quest'ultima carta, la Circoscrizione mette in guardia gli interessati sul futuro del Maria Adelaide: “Siamo dispiaciuti – concludono - che la Regione abbia disatteso quanto più voltedichiarato in sede di Commissione Sanità, ovvero che l’ex Ospedale Maria Adelaide sarebbe stato recuperato a studentato con una parte destinata a servizi sociosanitari. Di questo passo non avremo né lo studentato né ambulatori Asl, ma solo una struttura fatiscente ed abbandonata”.