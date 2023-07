Carrozzeria Fratelli Basile: grande successo per “Porte Aperte”, evento dedicato all'Academy

Un momento di festa, ma anche di riflessione e di pianificazione del futuro. Grande successo per la giornata “Porte Aperte FBasile Academy”, momento conclusivo della seconda edizione del percorso formativo del tecnico carrozziere.

Nella sede di via Marchesi, a Collegno, i fratelli Alessandro e Mattia Basile hanno incontrato formatori e allievi, partner e istituzioni : i protagonisti della FBasile Academy, un progetto iniziato nel 2021 grazie alla collaborazione con il Consorzio CAA, ente di formazione accreditato dalla Regione Piemonte.

L’evento andato in scena in carrozzeria è servito però anche per ampliare il ragionamento sull'Academy, condividendo l’esperienza maturata nel contesto formativo per tecnici carrozzieri e mostrando come poter far parte tutti di un percorso in cui la formazione diventa l'elemento di crescita per tutto il comparto dell'autoriparazione.

L’obiettivo? Rimane sempre quello di generare un reale miglioramento nelle competenze degli addetti del settore carrozzeria, attraverso la formazione professionale, l'aggiornamento continuo e specializzazioni mirate.

La giornata “Porte Aperte FBasile Academy”, impreziosita dall’intervento del sindaco di Collegno Francesco Casciano e di Teresa Valentino, responsabile dell’ufficio certificazione delle competenze e professioni regolamentate dalla Regione Piemonte, ha visto la partecipazione dei numerosi partner che hanno accompagnato Fratelli Basile nel percorso dell'Academy: Telos Group, Apgf Srl, Rupes Spa, Prima Welders, BiAuto e Antonini Team.

Altro protagonista indiscusso dell'evento ovviamente Umberto Eula del Consorzio CAA.