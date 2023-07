Presidio dei rider Uber Eats davanti all'Inps: "Chiediamo garanzie del salario"

Dal 15 luglio Uber Eats chiuderà il servizio in Italia, e circa 8000 rider rimarranno senza lavoro, a Torino sono alcune centinaia. A causa del contratto a prestazione occasionale, i dipendenti Uber non riceveranno TFR, disoccupazione o cassa integrazione.

A Torino, circa venti lavoratori del sindacato SI Cobas hanno protestato sotto la sede dell'Inps in via XX Settembre e incontrato la direttrice per chiedere garanzie per i dipendenti di fatto "licenziati" ma senza accesso a nessun ammortizzatore sociale. Visto il tipo di contratto non è possibile nemmeno parlare di "sciopero".

Inoltre proprio di ieri è la sentenza della Corte d'appello di Torino che ha inquadrato come subordinati gli otto dipendenti Glovo che avevano fatto causa all'azienda.

"L'azienda procede come un carro armato per poi spremerli come limoni - ha dichiarato Daniele Mallamaci, sindacalista di SI Cobas - mentre i governi approvano leggi che danno un ulteriore colpo ai diritti dei lavoratori. Questi lavoratori non possono né accedere alla cassa integrazione né avere la liquidazione ma è un problema dell'azienda. Bisogna dare garanzie del salario, chiediamo all'INPS, alla Regione e alle istituzioni dello Stato la garanzia del salario per questi lavoratori, hanno famiglie da mandare avanti in questa situazione di crisi economica. Con l'INPS vogliamo aprire una discussione per iniziare a mettere fine a questa giungla che è il settore del cibo a domicilio, ma non solo".