Aiuola Ginzburg: una raccolta fondi per valorizzare l'area e combattere il degrado

Chiude il 14 luglio la raccolta fondi "A piedi nudi in Aiuola" lanciata su Eppela dall'Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario ETS per sistemare l'aiuola Ginzburg, in piazza Donatello, di fronte alla Casa del Quartiere.

Intitolata nel 2014 alla scrittrice Natalia Ginzburg, dal 2019 è ancora oggi oggetto di un patto di collaborazione Co-City il cui obiettivo è quello di rigenerare gli spazi verdi come l’aiuola, ma anche di animare e presidiare l’area.

Tuttavia nel corso del 2022 la riqualificazione è andata a rilento e l'area verde si è trova ancora oggi in una situazione di degrado generale.

Da qui la decisione di lanciare la raccolta fondi, che ha come obiettivo arrivare a 3.500 euro, per trasformare l'aiuola in un spazio pubblico accogliente per tutte e tutti. "Abbiamo aperto il crowdfunding tre settimane fa, si tratta di una finestra aperta da Fondazione CRT per le associazioni, se si raggiunge l'obiettivo ci viene raddoppiato il fondo, arrivando a 7.500 euro" spiega Giovanna Solimando, presidente dell'Agenzia che riunisce sotto si sè altre 24 associazioni per la gestione della Casa del Quartiere.

"L'aiuola è uno spazio pubblico davanti alla casa del quartiere e da qualche mese è soggetta a episodi di spaccio e criminalità. Abbiamo presentato un esposto a fine maggio e teniamo sempre aggiornate le forze dell’ordine, ma non è una soluzione. Presidiamo lo spazio pubblico organizzando una serie di attività, ma la raccolta è per sensibilizzare sul problema, ma anche dare una risposta ai residenti".

Se saranno ottenuti i 7.500 euro saranno utilizzati per sedute più comodo e altri arredi urbani. "Vogliamo usarlo come spazio dei cittadini. A tal proposito abbiamo una riunione a fine mese con gli assessori Tresso, Pentenero, Rosatellie e Foglietta per ragionare su un progetto più concreto e radicale".

Per quanto riguarda la cura del verde per ora è stata tagliata solo l'erba. "Il progetto non è poi avanti, ci sono stati alcuni disguidi, sono state messe alcune piante che però non sono state curate e sono morte. Con la Circoscrizione 8 siamo in dialogo e appena conclusa la raccolta fondi ci confronteremo per cercare di intervenire insieme".

"Il dialogo è aperto da tempo all'intero della cornice del patto di collaborazione che sta per essere rinnovato - conferma la coordinatrice Francesca Gruppi -. Speriamo che entro luglio si possa arrivare al voto della delibera. Sul verde da tempo ragioniamo su un nuovo intervento che rimetta in sesto l'aiuola anche con nuove colture che possano essere più resilienti e che richiedano meno manutenzione. Si tratta di co-progettare insieme ai firmatari del patto e all'ufficio beni comuni il nuovo volto dell'aiuola".

Questa sera alle 19 ci sarà l'aperitivo per festeggiare la chiusura della raccolta fondi con i TheMaryAngels.