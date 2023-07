Arriva il grande caldo e da domani a Parella riapre la piscina Franzoj

Le previsioni annunciano l'arrivo a Torino del primo e vero grande caldo estivo? Da domani, per cercare un po' di refrigerio, ci sarà un'opportunità in più: inaugurerà al pubblico per la bella stagione, infatti, la piscina Franzoj all'aperto.

La struttura di strada Antica di Collegno 211, nel quartiere Parella, sarà aperta fino al 3 settembre, dal martedì alla domenica, con orario 10.30-19.

Orari e costi

Da martedì a venerdì l'ingresso sarà libero con biglietto intero al costo di 5,80 €, mentre il sabato, la domenica e nei giorni festivi sarà necessario prenotare al seguente link, con biglietto al costo di 8.80 € (per tutte le altre tariffe – comprese le riduzioni per i residenti a Torino - e gli abbonamenti si può consultare il sito della Circoscrizione 4 http://www.comune.torino.it/circ4/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4972: https://servizi.torinofacile.it/cgi-bin/accesso/base/index.cgi?cod_servizio=SPOT. In ogni caso, la capienza massima dell'impianto consentita è di 320 persone

Informazioni utili

L'utilizzo della piscina, raggiungibile con l'autobus 65, da parte del pubblico è sottoposto al rispetto delle norme previste dal Regolamento delle Piscine Comunali: tra queste, figura l'obbligatorietà dell'utilizzo di ciabatte pulite; all'interno della Franzoj, infine, è presente un punto ristoro.

Per informazioni è possibile contattare il numero 011723090 dalle ore 9 alle 16.