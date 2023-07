Buongiornezza: La Creminologa Baratti & Milano guadagna un posto in prima linea

Nella pausa estiva della Buongiornezza, la rubrica podcast di Renata Cantamessa premiata in occasione dell’ultimo Salone Internazionale del Libro di Torino, un altro “prodotto” di successo della giornalista e divulgatrice passerà in primo piano per sfidare le alte temperature dell’estate con la sua verve intrigante e “scottante”.

Parliamo della Creminologa, il misterioso personaggio podcast creato e animato proprio dalla Cantamessa, legato al famoso brand “Baratti & Milano”.

Una coccola giornaliera “a tutto cremino” per fare esperienza del cioccolato a strati in una modalità totalmente nuova e fortemente emozionale, con una seducente narrazione uditiva costruita come un viaggio sensoriale tra note storiche, suggestioni creative, piccoli indizi, segreti golosi e pensieri seducenti “al cioccolato”.

In coda a ogni episodio, torna a intrigarci la Creminologa di Baratti & Milano.

