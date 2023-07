Moncalieri, aperte le iscrizioni a due cantieri over 58: dieci posti di lavoro per 12 mesi

In un momento ancora difficile per chi è in cerca di occupazione, soprattutto per coloro che sono meno giovani, a Moncalieri sono aperte fino all’8 settembre le iscrizioni per due progetti di Cantiere di lavoro over 58 denominati “Cura del territorio” e “Tempo insieme”.

Dieci posti di lavoro per dodici mesi

I progetti proposti, finanziati in parte dalla Regione Piemonte e in parte dal Comune di Moncalieri, avranno una durata di n. 260 giornate lavorative (1 anno) e vedranno impegnati i beneficiari per 25 ore settimanali distribuite su 5 giornate. I partecipanti riceveranno un’indennità mensile di circa 500 euro.