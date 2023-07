Fiscoeasy è un innovativo progetto dedicato a fornire servizi di contabilità online, consulenza fiscale, consulenza del lavoro e molto altro. Fondato sulla solida esperienza dello Studio Cuscito, uno dei più importanti studi di commercialisti del territorio, Fiscoeasy si propone come punto di riferimento per coloro che desiderano risparmiare tempo e denaro senza rinunciare alla qualità del servizio, senza la necessità di avere un commercialista "tradizionale" fisicamente presente. Con Fiscoeasy, è possibile godere di un'assistenza professionale che soddisfa le esigenze individuali, garantendo al contempo un'esperienza efficiente e affidabile.

Ne parliamo qui, fornendo una panoramica del servizio ed elencando i vantaggi di Fiscoeasy per i professionisti .

Perché un commercialista online

Prima di entrare nel dettaglio dell’offerta di Fiscoeasy è bene fare il punto sul concetto di commercialista online. Molti credono infatti che i servizi da commercialista possano essere fruiti solo in presenza, dunque recandosi di volta in volta nello studio. Si tema infatti che la mancanza di un contatto diretto si traduca in un peggioramento della qualità del servizio, in trascuratezza e quindi in un pericolo per il cliente. Si tratta di un mito da sfatare, soprattutto se il “commercialista online” è degno di essere chiamato tale, e quindi è andato incontro a una evoluzione, a una vera conversione digitale.

Ciò implica l’utilizzo di strumenti e software ad hoc, che possano da un lato semplificare le comunicazioni e dall’altro organizzarle in maniera razionale. Significa anche mettere in campo prassi e procedure che regolino il rapporto tra cliente ed erogatore del servizio, e che mettano in connessione tutte le parti in causa in maniera (se possibile) intuitiva.

Non è un gioco da ragazzi passare dall’offline all’online, e solo pochi studi sono riusciti a completare il passaggio senza compromettere la qualità dei servizi. Anzi, alcuni hanno addirittura registrato un aumento degli standard. Tra questi spicca Studio Cuscito, che con il suo Fiscoeasy si pone come leader in Italia per i servizi di contabilità online.

I vantaggi di Fiscoeasy per i professionisti: servizi di contabilità e tanto altro

E’ bene dunque approfondire i vantaggi che Fiscoeasy garantisce ai professionisti (e anche alle imprese). Ecco una panoramica esaustiva.

Risparmio di tempo. Si tratta di un vantaggio connaturato in tutti i servizi online, ma che Fiscoeasy esalta e valorizza. Il risparmio di tempo, rispetto al classico rapporto con il commercialista “fisico”, è enorme. Esso è dovuto certo alla possibilità di non muoversi da casa o dall’ufficio, ma anche a una organizzazione smart dei servizi.

Risparmio di denaro . Fiscoeasy è andato incontro a un progressivo processo di ottimizzazione che ha ridotto in maniera determinante i costi di gestione. Ciò si traduce in un tariffario morbido. Le differenze rispetto ai costi di un commercialista classico sono evidenti.

Ampiezza dell’offerta. Fiscoeasy è specializzato nei servizi di contabilità ma in realtà offre un’assistenza a trecentosessanta gradi a professionisti e imprese. Insomma, è un hub per la gestione della fiscalità , ma per certi versi anche della burocrazia.

Versatilità . Ogni professione presenta le sue peculiarità, anche dal punto di vista meramente fiscale, formale, burocratico etc. Fiscoeasy, in virtù dell’esperienza maturata da Studio Cuscito, è in grado di rivolgersi con la medesima efficacia a tutte le professioni, all’occorrenza garantendo un elevato grado di personalizzazione dei servizi.

Rapporto umano. Studio Cuscito si è evoluto in Fiscoeasy, ha operato una conversione digitale, ma non per questo ha dimenticato l’utilità del rapporto umano. Dunque, accanto a servizi e a procedure tecnologiche e digitale, pone un servizio di assistenza pronto e disponibile, grazie al quale gli utenti possono entrare in contatto con personale qualificato e con i membri del team.

Una piattaforma innovativa

Fiscoeasy dunque è specializzato in servizi di contabilità online, assistenza fiscale, assistenza burocratico, persino contrattualista e amministrazione. Come fa a garantire tutti questi servizi, e senza cali di prestazione? Semplice, si affida a una piattaforma innovativa, che fa da sfondo a procedure consolidate.

E’ una piattaforma proprietaria, dunque unica nel suo genere. E’ giunta alla sua terza release, e perciò può considerarsi pienamente ottimizzata.

Si caratterizza per una interfaccia user-friendly , che disegna una curva di apprendimento molto dolce. Tutte le voci sono pienamente visibili e quindi facili da trovare. E’ letteralmente impossibile provare disorientamento quando si utilizza la piattaforma di Fiscoeasy, persino durante le prime battute. Inoltre, è responsiva, dunque può essere utilizzata anche da cellulare o da tablet.

Ovviamente è anche sicura. Fa riferimento alle più stringenti norme sulla privacy ed è compatibile con lo SPID, il sistema di identificazione più efficiente attualmente a disposizione.