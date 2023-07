Incidente allo svincolo di Bruere: Ducati scivola nell’asfalto, biker in ospedale

Una moto a terra, un biker in ospedale. Un incidente stradale si è verificato questa sera, poco prima delle 20, all’interno dello svincolo di Bruere, in direzione Milano. Il motociclista, da quanto si apprende, è scivolato sull’asfalto ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Rivoli. Pochi disagi alla circolazione.