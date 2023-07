Giardini Reali, parco giochi rinnovato ma panchine vecchie: “Le nuove assi sono in arrivo, questione di giorni”

Un'area giochi profondamente rinnovata, con strutture nuove di zecca inclusive e sostenibili, inaugurata pochi giorni fa dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo e dall'assessore al verde Francesco Tresso: è quella dei Giardini Reali Inferiori, una delle più centrali e utilizzate da molte famiglie provenienti da tutta la città.

Parco nuovo, panchine vecchie (ancora per poco)

Un intervento quanto mai opportuno e atteso da tempo, ma che al momento ha ancora una criticità: le panchine, infatti, non sono ancora state ammodernate e si presentano allo stato originale; una è stata anche avvolta con il nastro bianco e rosso e, al momento, risulta inutilizzabile. I tecnici del Comune, presenti in mattinata per un sopralluogo, assicurano tuttavia che si tratta di una situazione in via di risoluzione.

“Assi in arrivo”

Anche le panchine, infatti, stanno per essere rinnovate: “Le vecchie assi di legno - precisano – verranno sostituite da quelle nuove, che sono in leggero ritardo ma stanno arrivando, mentre la base in ghisa verrà mantenuta; è solo questione di giorni”. Discorso diverso, invece, per le recinzioni, per cui bisognerà aspettare ancora un po' di tempo; al momento, dal lato di via Rossini, il parco è delimitato da una rete arancione da cantiere.