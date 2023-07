Economia e lavoro |

Basket-To-Business, torna l'evento dedicato alle aziende

L'evento si terrà lunedì 24 luglio alle ore 19.00 presso il CRAL Reale Grou

Basket-To-Business, torna l'evento dedicato alle aziende

Dopo il successo della prima edizione di "Basket-to-Business", l'evento B2B che si è tenuto nel mese di aprile al Pala Gianni Asti, la Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare un nuovo imperdibile appuntamento dedicato alle aziende che si terrà lunedì 24 luglio alle ore 19.00, presso il CRAL Reale Group (Corso Agnelli 129, Torino). Le aziende partecipanti avranno l'opportunità di entrare in contatto non solo con la realtà di Basket Torino ma anche con i partner del club e tante altre realtà aziendali del territorio. Sarà inoltre un momento per rivivere gli importanti successi dell'ultima stagione di Basket Torino e anche un’occasione per raccontare il progetto della stagione 2023-24. Per ulteriori informazioni e per partecipare, è sufficiente inviare un'email all'indirizzo info@baskettorino.it.

Comunicato Stampa

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.