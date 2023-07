Sara D'Amario protagonista al Moncalieri Summer Experience con Screenminds

Una moncalierese doc per uno degli eventi più importanti della edizione 2023 di Moncalieri Summer Experience. Insieme al 'Doc' Luca Argentero, è Sara D'Amario il personaggio dello spettacolo che la Città del proclama ha regalato al grande pubblico.

Appuntamento sabato sera a Cascina Vallere

L'attrice sarà protagonista sabato 15 luglio, a partire dalle ore 21, a Cascina Vallere di Screenminds, il sequel di Greenminds, Da GREEN, verde, a SCREEN, schermo, si creano legami stretti, che toccano tutte le Menti – MINDS…

Una commedia piena di ironia per sopravvivere nell'epoca in cui viviamo. Uno spettacolo composto da proposte brevi, rapide, che invitano a guardare l’ambiente da un punto di vista interiore, personale. Saremo ospiti di un'Intelligenza Artificiale in viaggio nello spazio interstellare da 25 anni, che ci inviterà a fare la "permacultura della mente" ridendo, ma non solo, delle nostre nuove abitudini legate al nostro migliore amico: lo schermo.

Laura Pompeo: "Appuntamento da non perdere"

“Sara D’Amario è un’autentica professionista. Insieme a Xavier Frantz ha già proposto diversi spettacoli all’interno di Moncalieri Summer Experience, tutti di grande successo: Speed Dating, Green Minds e ora Screenminds – commenta soddisfatta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – Quest’estate la ritroveremo anche il 22 luglio quando alle Vallere presenteremo con Phanes il podcast Cinque donne-Storie di Moncalieri”.