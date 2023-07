Cavoretto, il palazzo va demolito: stop ai veicolo in strada del Fioccardo

Stop alle auto per una settimana in strada dei Ronchi, tra piazza Freguglia e strada del Fioccardo. Da sabato un pezzo di via sulla collina di Cavoretto sarà chiuso alla circolazione dei veicoli fino a domenica 23 luglio. La motivazione? Dovrà essere demolito e, poi ricostruito, un palazzo che si affaccia su strada dei Ronchi e su piazza Freguglia.

Senso unico in via all'Asilo

Per ragioni di sicurezza è stato quindi deciso lo stop ai mezzi. Con l’obiettivo di ridurre i disagi al traffico derivanti dalla chiusura del tratto di strada, nello stesso periodo verrà istituito il senso unico in via all’Asilo nel tratto tra via alla Parrocchia e strada del Fioccardo in direzione strada del Fioccardo. In questi giorni sono già stati collocati dei cartelli che indicano i percorsi alternativi.