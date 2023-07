Da Volpiano a Torino “Night Buster”, i bus notturni per viaggiare in sicurezza

Tra Volpiano e Torino è attivo Night Buster, il servizio, spiega l’azienda di trasporti GTT, «sicuro ed ecologico per spostarsi di notte, senza dover pensare al parcheggio, con veicoli videosorvegliati, a metano», attivo venerdì, sabato e i giorni prefestivi; informazioni e dettagli sul sito https://www.gtt.to.it/ digitando «Night Buster» nella casella di ricerca.

«Night Buster - sottolinea GTT - vuole offrire, soprattutto ai giovani, un trasporto sicuro ed efficace che strizzi l’occhio ad una mobilità sostenibile per vivere la città in modo consapevole. È utile ricordare che tutte le linee Night Buster effettuano capolinea centrale in piazza Vittorio Veneto e si possono utilizzare con gli stessi biglietti ed abbonamenti dei bus “diurni”». In particolare, la «linea rossa 4» collega la stazione di Volpiano con il capolinea di Torino - Piazza Vittorio Veneto, passando per Leinì e Mappano, con partenze ogni 2 ore dalle 23 alle 3 da Volpiano e dalle 24 alle 4 da piazza Vittorio Veneto.

Commenta Marco Sciretti, assessore ai Trasporti del Comune di Volpiano: «Il progetto, già molto apprezzato negli scorsi anni, amplia l’offerta del trasporto pubblico anche in orario notturno con percorsi prolungati rispetto alla tratta normale. Questo servizio è pensato per i giovani, per raggiungere il centro della movida torinese viaggiando insieme ad altri coetanei, ma soprattutto permette un modo di vivere le serate in sicurezza senza doversi preoccupare del tragitto, del parcheggio e di cosa può succedere per strada, dando anche una sicurezza ai genitori».