Imperia chiama Italia: nasce la nuova destinazione per sviluppare business in Riviera dei Fiori, la regia è di Confindustria Imperia

L’assemblea di Confindustria Imperia ha presentato una serie di nuove opportunità imprenditoriali del territorio della Riviera dei Fiori, quello che per definizione comprende la provincia di Imperia sino a spingersi al vicino Principato di Monaco.

“Imperia chiama Italia” è l’iniziativa proposta a supporto di chi vuole investire nei comuni imperiesi da parte di Confindustria Imperia, che è pronta ad accompagnare aziende e fondi di investimento a valutare opportunità di business in una area del nostro Paese di sicuro realizzo ed a elaborare i progetti operativi.



I settori del turismo, dei porti, il made in Italy ed il food, l’immobiliare ed il wellness in una sua accezione moderna, sono di certo i migliori per creare nuove opportunità di business o sviluppare ex novo attività imprenditoriali.

Nell’intervista che segue il direttore di Confindustria Imperia Paolo Della Pietra traccia alcune suggestioni per nuovi investitori nazionali ed anche internazionali.

Chi vuole approfondire le opportunità concrete che il territorio offre può scrivere direttamente a info@confindustria.imperia.it oppoure telefonare al seguente numero: 0183 65055.