Mondo Convenienza, prosegue lo sciopero davanti ai magazzini: arriva la polizia

Prosegue lo sciopero dei lavoratori della Veneta Logistic, la società che collabora con Mondo Convenienza e si occupa delle attività di consegna, montaggio e facchinaggio dei mobili.

Una protesta organizzata a Volpiano e Settimo (oltre che nel resto d'Italia) dai sindacalisti Si Cobas iniziata nella giornata di mercoledì, ma che nella mattinata di oggi ha vissuto una nuova svolta, dopo che ieri alcuni dei dipendenti si erano rivolti alla questura di Torino e al Comune di Settimo per chiedere di tornare a lavorare. Si sono infatti presentate fuori dai cancelli di Settimo Torinese alcune camionette della Polizia per riportare la situazione in condizioni di normalità e far passare alcuni dei camion che ormai da tempo stazionavano fermi all'esterno del magazzino.



Una presenza, quella delle forze dell'ordine, che ha generato reazioni da parte dei sindacati e dei lavoratori che ancora protestano per chiedere migliori condizioni di contratto, di orario di lavoro e di sicurezza. "Lo sciopero non è un problema di ordine pubblico, ma un diritto dei lavoratori - si legge in un post pubblicato su Facebook da Si Cobas Torino -: i lavoratori in sciopero non sono criminali, ma esercitano la libertà sindacale. Criminale è questo sistema di sfruttamento e oppressione in crisi che fa pagare l'economia di guerra alla classe lavoratrice. Noi la crisi non la paghiamo, paghino i ricchi".



Amaro il commento di Marco Grimaldi, parlamentare e vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra: "Per l'ennesima volta si usa la forza. Basta, è intollerabile. I lavoratori chiedono semplicemente di non essere sfruttati. Chiedono che ci sia un fine turno, che vengano loro riconosciuti straordinari e indennità di trasferta se sono fuori città, che il salario sia dignitoso, che il lavoro sia sicuro. Le prefetture e le questure dovrebbero trattare come crimine lo sfruttamento, non la protesta. Le forze dell’ordine difendano l’umanità, non il diritto al profitto".



E anche Antonino Iaria, deputato M5s, aggiunge: "L’Italia odierna non è un paese per i lavoratori. Precariato diffuso, licenziamenti, un ministro che impedisce uno sciopero programmato da tempo. E oggi i lavoratori di Mondo Convenienza protestano giustamente per le loro condizioni salariali basse. Protesta pacifica che non viene rispettata nella maniera corretta".

"La protesta dei lavoratori di Veneta Logistic è l’inevitabile esito di una situazione che si trascina da troppo tempo e non trova soluzione nelle normali dinamiche di dialogo e confronto sindacale con l’azienda che sceglie di alimentare lo scontro tra chi vuole riprendere a lavorare e chi invece mette in atto la protesta - aggiunge Francesca Frediani Consigliere Regionale Unione Popolare Piemonte -. Siamo di fronte ad una sacrosanta lotta per vedere riconosciuti diritti fondamentali, a partire dall’applicazione del giusto contratto di lavoro, in sostituzione del più che abusato e poco tutelante multiservizi, dal riconoscimento degli straordinari, dal rispetto delle norme di sicurezza, dalla garanzia di un orario di lavoro sostenibile. Tutte questioni rispetto alle quali anche la committente, Mondo Convenienza, non può mostrare indifferenza. Serve urgentemente un tavolo dove istituzioni, lavoratori e aziende si confrontino nel merito. L’auspicio è che non si scelga la strada della repressione e che non si rivedano le terribili immagini del violento sgombero dei precari della Raspini di Scalenghe. Non possiamo accettare che il Piemonte diventi la patria dei diritti negati e della repressione delle legittime proteste dei lavoratori".