Extinction rebellion in cima alla Mole Antonelliana: sventola il messaggio "Clima agire ora"

Questa volta sono saliti sulla Mole Antonelliana: gli attivisti di Extinction Rebellion hanno scelto il simbolo di Torino per rilanciare, ancora una volta, il loro messaggio a favore dell'ambiente e contro le politiche attualmente in atto nel mondo.



Sono riusciti a salire in cima alla Mole e hanno srotolato uno striscione giallo dal messaggio inconfondibile: "Clima agire ora". Intanto, in via Montebello, altri attivisti agitavano manifesti che richiamano lo slogan "Don't look up", il nome del film americano che faceva satira proprio di una simile situazione in cui alcuni - supportati dalla scienza - ammonivano sull'arrivo di un meteorite sulla terra, mentre la maggioranza preferiva non curarsene.



“È inaccettabile che questo stia avvenendo nonostante le indicazioni della comunità scientifica e nonostante il collasso climatico stia colpendo duramente il territorio italiano: è una violenza di Stato nei confronti di tutte le persone che in questi anni hanno perso la vita”, commenta Luca, una delle persone presenti.



La nuova provocazione lanciata da Extinction Rebellion ha anche l’obiettivo di occupare simbolicamente lo spazio pubblico che nei prossimi giorni verrà invece “occupato” dalla Regione Piemonte. Tra pochi giorni, infatti, proprio sulla Mole Antonelliana verrà proiettata una grafica in occasione della “Festa del Piemonte”, iniziativa promossa dal Consiglio Regionale e fortemente voluta dalla maggioranza. "Lo stesso consiglio che per mesi ha ospitato interventi negazionisti e ha approvato atti di indirizzo in netto contrasto con le indicazioni della comunità scientifica internazionale lancia una festa per celebrare le bellezze della regione, bellezze minacciate dalla crisi climatica che la giunta si ostina a negare o a minimizzare - aggiunge Luca -. Siamo cittadini preoccupati per il futuro del pianeta, per questo ci siamo presi oggi questo spazio: per ribadire che bisogna agire il prima possibile per fermare la crisi ecoclimatica in corso".