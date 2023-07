Mondo Convenienza, presidio sotto la prefettura per sostenere chi sta scioperando

Dopo i presidi e i picchetti, i camion fermi all'esterno dei magazzini di Volpiano e Settimo Torinese, la presenza di altri lavoratori che chiedono di tornare a operare e il tanto discusso intervento della Polizia per spostare i manifestanti, prosegue la protesta dei lavoratori che chiedono a Veneta Logistic e a Mondo Convenienza migliori condizioni salariali e di orario.



Nel pomeriggio di oggi, infatti, alcuni lavoratori hanno dato vita a un presidio sotto la prefettura di Torino, in segno di solidarietà verso i colleghi ancora impegnati nei presidi e nei picchetti. "Nella mattina di ieri i lavoratori sono stati sgomberati con violenza dalle forze dell’ordine per permettere ai furgoni di transitare dall’ingresso chiuso dal picchetto - dicono da Si Cobas -. Questi lavoratori stanno lottando per ottenere giuste e basilari condizioni di lavoro che permettano loro di condurre una vita decente ma questa vertenza riguarda anche tutti e tutte noi perchè è una lotta per una vita degna di essere definita tale".

"Solo due giorni fa sembrava impossibile ottenere un tavolo di negoziato sindacale con l’azienda e la cooperativa senza la smobilitazione del picchetto come condizione - aggiungono -, la determinazione degli operai che hanno continuato a lottare ai cancelli di Settimo ha fatto sì che le istituzioni e i padroni si trovassero costretti ad aprire una trattativa per discutere delle rivendicazioni operaie".



"La protesta dei lavoratori è l’inevitabile esito di una situazione che si trascina da troppo tempo e non trova soluzione nelle normali dinamiche di dialogo e confronto sindacale con l’azienda che sceglie di alimentare lo scontro tra chi vuole riprendere a lavorare e chi invece mette in atto la protesta - dice Francesca Frediani, consigliere regionale Unione Popolare Piemonte -. Siamo di fronte ad una sacrosanta lotta per vedere riconosciuti diritti fondamentali, a partire dall’applicazione del giusto contratto di lavoro, in sostituzione del più che abusato e poco tutelante multiservizi, dal riconoscimento degli straordinari, dal rispetto delle norme di sicurezza, dalla garanzia di un orario di lavoro sostenibile".

Intanto, dal mondo politico, oltre alle manifestazioni di solidarietà verso i lavoratori (che si erano palesate già nei giorni scorsi), la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Augusta Montaruli, invita i manifestanti ad "allontanare i violenti di Askatasuna e i facinorosi", "i lavoratori non permettano ai centri sociali di sporcare la protesta per motivi che nulla hanno a che fare con il lavoro".