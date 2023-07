Corso Belgio, ma al contrario: a Campidoglio la Circoscrizione 4 dice sì a nuovi alberi in piazza Moncenisio

Nuovi alberi in arrivo per piazza Moncenisio e Borgo Campidoglio

Piazza Moncenisio è sicuramente uno dei punti di ritrovo più frequentati di borgo Campidoglio, a sua volta uno dei quartieri più caratteristici di Torino per la presenza di strade acciottolate tra caseggiati bassi di inizio '900. Tra le ragioni della sua importanza, oltre all'area giochi, c'è sicuramente la presenza di grandi alberi in grado di fornire un po' d'ombra ai passanti, magari seduti sulle panchine d'autore dedicate ai grandi maestri dal vicino Museo d'Arte Urbana.

Più ombra grazie a nuovi alberi

Prossimamente, però, l'ombra potrebbe addirittura aumentare: nel corso dell'ultimo Consiglio della Circoscrizione 4, andato in scena lo scorso lunedì, è stata infatti approvata una mozione presentata dal capogruppo della Lega Carlo Emanuele Morando per chiedere la piantumazione di nuovi alberi nelle parti più “scoperte”. La piazza, ricordiamo è divisa in 2 parti da via Cibrario.

La palla passa ora agli uffici: “Alcune delle aiuole presenti in questo spazio – dichiara Morando – sono vuote e potrebbero ospitare piante che fornirebbero ombra e ristoro ad anziani e famiglie che frequentano la piazza. I tecnici effettueranno una valutazione per capire quanti posizionarne”.