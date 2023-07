Corso Belgio, per sbloccare lo stallo tra Comune e attivisti arriva una proposta della Circoscrizione 6

Ci prova la Circoscrizione 6 a sbloccare lo stallo sul destino degli alberi di corso Belgio. E lo fa con una proposta che possa segnare un compromesso, limitando l'intervento sulle piante.

Allo stato attuale, infatti, si resta ancora al niente di fatto per il progetto che coinvolge Vanchiglietta: le piante sono ancora presidiate dal comitato "Salviamo gli alberi di corso Belgio" e dai gruppi di "resistenza verde". Questo nonostante l'assessore per il verde pubblico, Francesco Tresso, abbia modificato il progetto. La vera e propria modifica che ha sollevato nuove polemiche, riguarda però il tratto tra corso Tortona e via Andorno. Area in cui il Comune ha fatto sapere che sostituirà solamente alberi a "rischio crollo". Ma l'impressione è che tutto sarà rinviato a settembre, in ogni caso.