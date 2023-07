Caos carceri: nella notte altri due tentativi di suicidio. Osapp: "La situazione non è più sostenibile: mandate l'esercito"

Ancora situazioni di tensione, all'interno del carcere delle Vallette di Torino. Si allunga infatti la striscia che conta - fino a oggi - 23 poliziotti feriti e 23 episodi di aggressione subito dal personale di servizio dall'inizio dell'anno.



Dopo i due recenti casi di suicidio, infatti, anche nella serata di ieri un detenuto ha cercato di togliersi la vita, ma è stato salvato dall'intervento dei poliziotti. Erano circa le 22.30 quando un uomo ha tentato di impiccarsi nella sua cella. Ma gli agenti sono intervenuti in tempo. Non solo il Blocco C, però, ha dato filo da torcere a chi era di turno: anche nel Blocco B, infatti, c'è stato bisogno di intervenire: "un detenuto Italiano già sottoposto ad alto livello custodiale, ha minacciato di volersi ferire e poi ha cercato di uccidersi tanto che i sanitari della struttura ricorrendo all’ausilio del 118 hanno dovuto disporre un TSO per il detenuto che è stato poi trasportato in ospedale e piantonato tutta la notte", raccontano dall'Osapp.



"La Polizia Penitenziaria di Torino si appella al governo - aggiungono i sindacalisti -: mandateci in supporto l’esercito, manca il personale con questi numeri non riusciamo a garantire la sicurezza delle strutture. Serve un commissario straordinario per l’emergenza carceri”.