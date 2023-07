Tentata rapina in piazza Grande Torino ai danni di coetanei: tre 18enni arrestati e un minore denunciato

Tre persone sono state arrestate (e un minore denunciato) dopo il tentativo di rapina andato in scena nelle scorse ore in piazza Grande Torino, proprio all'inizio di piazza d'Armi, praticamente di fronte allo stadio e al Pala Olimpico.



I giovani finiti in manette, due diciottenni e un diciannovenne, avevano minacciato e aggredito fisicamente due coetanei con l'intento di rubar loro le catenite che avevano addosso. I militari, avvisati attraverso il 112, sono arrivati in pochi minuti e hanno bloccato i malviventi.



Durante l'operazione è stata recuperata la preziosa collana, che è stata immediatamente restituita al suo legittimo proprietario. Tuttavia, la vittima ha riportato delle lesioni e al momento si trova sotto osservazione al Cto. Durante le indagini è emerso che uno dei rapinatori, è stato denunciato per possesso di droga. Durante una perquisizione personale è stato trovato in possesso di oltre 40 grammi di hashish e di 110 euro in contanti, forse provento di attività illecite. Le indagini proseguono al fine di identificare eventuali complici e stabilire se i giovani arrestati siano coinvolti in altri episodi simili nella zona.