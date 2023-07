La Regione rinnova la convenzione con il Banco Alimentare: finanziamento biennale da 450mila euro

La giunta regionale del Piemonte, su proposta dell’assessore alla Famiglia e al Benessere Animale, Chiara Caucino, ha rinnovato (e aumentato il sostegno, il precedente stanziamento ammontava a 300mila euro) la convenzione con il «Banco Alimentare Piemonte OdV» per il biennio 2023-204. Per farlo ha stanziato, complessivamente 450mila euro di cui 400 mila per la raccolta degli alimenti destinati alle famiglie più bisognose e 50mila destinate alla distribuzione di cibo e materiale necessario al benessere degli animali di affezione delle famiglie più disagiate.

Pochi mesi fa, infatti, a Sud di Torino, è stato inaugurato il magazzino per gli alimenti destinati ad animali che convivono con famiglie in difficoltà economica e sociale. Quella del Banco alimentare del Piemonte è infatti un’azione cruciale nel sostegno alle fasce più deboli della popolazione: basti pensare che il Banco aiuta, in tutto il territorio regionale, circa 110mila persone: e le statistiche suggeriscono che uno su quattro possiede almeno un animale da compagnia, che siano cani o gatti.

"Quando, fin dal primo giorno - spiega l’assessore alla Famiglia e al Benessere Animale, Chiara Caucino - abbiamo affermato che il Piemonte non avrebbe lasciato nessuno da solo eravamo ben consapevoli delle difficoltà che già pre esistevano, aggravate poi drammaticamente dalla pandemia da Covid19 e dall’aumento dell’inflazione, oltre che dalle nefaste conseguenze della guerra in Ucraina". "Confrontandomi con i volontari che ogni giorno affrontano in prima persona questi problemi - prosegue Caucino - ho avuto modo di sentire dai loro racconti diretti quanto le situazioni di crisi si siano allargando, con l’emergere di nuove povertà anche tra quelle fasce d’età che prima non pativano questo genere di problema: mi riferisco al fatto che fino a qualche anno fa si riscontravano criticità soprattutto negli anziani, mentre oggi non è affatto raro assistere famiglie di 35-40 enni con più figli e animali a carico che sono entrate nella fascia di povertà. Da qui il nostro impegno, che ci ha portato ad adeguare lo stanziamento e a riservare una parte anche agli animali, che riteniamo parte integrante delle famiglie e pertanto meritevoli di massima attenzione".