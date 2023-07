"Dedicata a te": a Torino 9.300 famiglie povere ricevono la card per fare la spesa

Sono 9.300 le famiglie che a Torino potranno beneficiare di “Dedicata a te”, la carta elettronica del Governo con un contributo unico di 382,50€ per fare la spesa e acquistare generi alimentari di prima necessità. Un aiuto per i cittadini più poveri e in difficoltà, con un ISEE fino a 15mila euro.

Escluso chi prende il reddito di cittadinanza

Gli elenchi dei beneficiari sono stati predisposti dall’INPS sulla base dei criteri definiti dal Decreto del Ministero dell’agricoltura e dal Ministero dell’economia e delle finanze. Come già annunciato, non riceveranno la carta i nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del decreto (12 maggio 2023) avevano un componente che percepiva il reddito di cittadinanza, di inclusione o altri sostegni alla povertà.

Escluso chi prende la cassa integrazione

Escluse anche quelle famiglie in cui ci sia già un beneficiario di nuova assicurazione sociale per l'impiego, indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito, cassa integrazione guadagni, qualsiasi altra forma di integrazione salariale per disoccupazione involontaria erogata dallo Stato.

Presentarsi alle Poste con il foglio

In questi giorni il Comune di Torino sta predisponendo l’invio di lettere di notifica alle 9.300 famiglie beneficiarie. Per ritirare la carta, nominativa e prepagata, bisognerà quindi aspettare questa comunicazione e poi recarsi in un qualsiasi Ufficio Postale.

Per andare incontro alle esigenze dei cittadini, il Comune consentirà già da oggi di verificare tramite il portale Torino Facile se si ha diritto a “Dedicata a te”: per accedere sarà sufficiente usare il proprio SPID.

Le informazioni

Il contributo una tantum potrà essere speso esclusivamente entro il 31 dicembre 2023. Per attivare la card assegnata sarà necessario utilizzarla per effettuare un primo pagamento entro il 15 settembre; la mancata attivazione entro la data indicata comporterà l’annullamento del contributo. Per informazioni: U.R.C. Dipartimento Servizi Sociali, Sociosanitari e Abitativi. Tel. 011-01125111 dal lunedì al giovedì ore 14-16; il martedì 9-12,30/14-16,00.