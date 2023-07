La Reggia di Venaria inaugura il baby pit stop, un nuovo servizio a favore di mamme e famiglie

Dal 18 luglio la Reggia di Venaria arricchisce i propri servizi rivolti al pubblico dotandosi di un nuovo spazio particolare: la Sala Famiglie e Allattamento, un luogo speciale dedicato alle famiglie, ampio, luminoso, colorato, integrato nel percorso di visita nella zona del bookshop.

Lo spazio rientra nel circuito dei Baby Pit Stop UNICEF ed è realizzato anche grazie all’impegno di Soroptimist International Club di Torino. Il Baby Pit Stop è tra le iniziative previste dall’UNICEF per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in particolare l’art. 24 che tutela il diritto alla salute e si inserisce nell’ambito del Programma UNICEF “Insieme per l'allattamento: Ospedali & Comunità Amici dei Bambini”. Grazie al Protocollo d’intesa tra il Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus e il Soroptimist International d’Italia, il numero di nuovi Baby Pit Stop in Italia si sta incrementando in maniera significativa, con l’aggiunta di altri punti con la peculiarità di essere realizzati in luoghi di cultura destinati alla pubblica fruizione, come appunto quello della Reggia di Venaria.

La sala si propone come una zona intima e rilassante, facilmente raggiungibile, riservata all’allattamento, ma anche all’intrattenimento per i bambini con letture e piccoli giochi. Nella sala è infatti a disposizione di tutti una ricca raccolta di libri inclusivi per bambini di età compresa fra 0 e 6 anni, che rientrano nelle proposte del progetto CON TESTI promosso dalla Fondazione Paideia, insieme a ASL Città di Torino con la Casa della Salute dei Bambini e dei Ragazzi, Associazione Abbonamento Musei, CCW Cultural Welfare Center, Comune di Torino con le Biblioteche Civiche Torinesi e TorinoReteLibri Piemonte, e realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura. L’allestimento è stato reso possibile anche grazie al contributo dell’AvtaAmici della Reggia di Venaria.

Il prossimo importante appuntamento con le iniziative per le famiglie è previsto domenica 17 settembre con la terza edizione de La Festa della Nascita che coinvolge 23 Comuni dell’area metropolitana in un momento di corale benvenuto alla nascita attraverso la promozione del Passaporto culturale e delle opportunità culturali offerte dal territorio per i più piccoli. Anche questo evento rientra nella più generale programmazione di attività e servizi rivolti alle famiglie della Reggia di Venaria che partecipa al progetto Nati con la Cultura, ideato dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna e promosso da Abbonamento Musei per un museo Kids & Family Friendly.