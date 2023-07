Batteria per le bici elettriche: cosa è bene sapere

La batteria per bici elettriche riveste un ruolo fondamentale nel determinare le prestazioni complessive di questi veicoli. Per ottenere il massimo da una bici elettrica, è essenziale fare una scelta oculata e gestire correttamente la batteria. Esploriamo quali sono i fattori da considerare per la scelta della migliore batteria per bici elettrica e i consigli per sfruttare al meglio le sue potenzialità.

Batteria per bici elettrica: le tipologie

La batteria è l'elemento chiave che alimenta il motore delle bici elettriche e ne determina le performance. Esistono diversi tipi di batterie utilizzate per le e-bike, ognuna con caratteristiche specifiche. Le tipologie più comuni sono:

batterie a litio: sono le più popolari per le bici elettriche, poiché sono leggere, compatte e offrono un'alta densità energetica. Possono essere ulteriormente suddivise in batterie al litio-ione e batterie al litio-polimero . Le prime sono le più comuni e offrono un buon compromesso tra costo, durata e prestazioni complessive;

batterie al piombo : sono le batterie più economiche, ma anche le più pesanti e meno efficienti;

batterie al nichel-cadmio (NiCd) o al nichel-metallo idruro (NiMH) : queste ultime sono meno comuni sulle bici elettriche moderne.

Le ultime due tipologie di batterie sono state progressivamente sostituite dalle batterie a litio, che offrono un tempo di ricarica inferiore, una durata maggiore e sono meno tossiche rispetto a quelle nichel-cadmio.

Come scegliere la batteria per bici elettrica

Al momento della scelta della batteria, è importante considerare che il modello influisce sulla durata, l'autonomia e il peso complessivo della bici elettrica.

Inoltre, è fondamentale valutare se si vuole optare per una batteria fissa o rimovibile: se non si ha a disposizione una presa di corrente vicino al luogo in cui si deposita la bicicletta, la batteria rimovibile rappresenta la soluzione ideale, poiché può essere staccata facilmente dall'e-bike e caricata ovunque.

Se si vuole invece fornire una protezione aggiuntiva alla batteria, è preferibile sceglierne una fissa, installata saldamente nel telaio.

Infine, occorre considerare che la vita media di una batteria per bici elettrica è di circa qualche anno, a seconda della manutenzione effettuata nel corso del tempo. Pertanto, è consigliato leggere attentamente il manuale in modo da ottimizzare la durata della batteria della propria e-bike.

L’importanza della posizione della batteria

La posizione della batteria per bici elettrica è un altro aspetto da tenere in considerazione nella scelta del proprio veicolo, poiché ne determina il centro di gravità. Nelle e-bike, la batteria viene solitamente collocata sotto il portapacchi. Questa configurazione offre diversi vantaggi in base al tipo di motore utilizzato:

nei modelli con motore anteriore , la batteria garantisce un equilibrio ottimale della bicicletta, consentendo una tenuta di strada stabile;

nei modelli con motore centrale , posizionare la batteria leggermente più indietro assicura uno spostamento del centro di gravità, contribuendo a una migliore distribuzione del peso.

Anche la batteria posizionata all’interno del telaio è considerata ben integrata, in quanto la sua collocazione centrale comporta un equilibrio del peso ottimale e una stabilità stradale eccellente durante gli spostamenti . Inoltre, la batteria può essere facilmente disconnessa e ricaricata in qualsiasi luogo, garantendo la massima comodità.

La batteria sul telaio è più visibile rispetto alle altre tipologie ma, essendo anch’essa situata al centro della bicicletta, offre gli stessi vantaggi di una batteria posizionata all’interno.

Dove acquistare una batteria per bici elettrica

Per acquistare una batteria per bici elettrica di alta qualità è necessario rivolgersi a negozi specializzati come Tuttobatterie.com, l’e-commerce dell'azienda Accumulatori Gidi Srl, esperta nella vendita di batterie per varie tipologie di veicoli.

Con la sua vasta selezione di batterie di alto livello, Tuttobatterie.com ha guadagnato una solida reputazione nella fornitura di prodotti affidabili e servizi efficienti, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti e garantire al contempo un'esperienza di acquisto sicura e conveniente.