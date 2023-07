L'aumento se lo mangia tutto il superminimo: domani protestano i lavoratori SSE davanti a Leonardo

L'aumento è scattato, come da accordo nazionale, ma di fatto è "scomparso" all'interno delle diciture della busta paga. In particolare, quella che recita "superminimo assorbibile". E così, per i lavoratori, resta solo il gusto della beffa.



Per questo motivo, domani mattina dalle 7:45 alle 9:45 si terrà in corso Francia 35 una manifestazione con sciopero di due ore da parte dei lavoratori della SSE, che da un quarto di secolo forniscono la loro consulenza informatica a Leonardo, uno dei maggiori player del settore aeronautico. La protesta è coordinata da Uilm e Fiom.



Sono circa 80 i lavoratori coinvolti, ma presto potrebbero salire a 100 perché ci saranno nuove assunzioni in vista, spiegano i sindacati. "C'è stato aumento contratto nazionale di circa 125 euro - spiega Luciano Nocera, della Uilm -, ma i lavoratori avevano chiesto che non fosse completamente assorbito nel superminimo. Invece l'azienda ha assorbito l'intero aumento e di fatto non c'è aumento per i dipendenti".



"In un momento di difficoltà come questo, in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo - prosegue Nocera - eravamo disponibili a trattare, ma non c'è stato margine".



"Noi non abbiamo un contratto di secondo livello, non abbiamo un premio di risultato, non abbiamo aumenti di merito e ora nemmeno aumenti contrattuali - dicono i lavoratori in un volantino che spiega i motivi della protesta -. Il nostro potere di acquisto si sta riducendo a livelli inaccettabili. Eppure da oltre 25 anni mettiamo a disposizione la nostra esperienza e professionalità, con impegno e

dedizione, per raggiungere insieme ai colleghi-dipendenti Leonardo, i risultati migliori. Siamo dei veri consulenti o semplicemente un numero d’ordine, un costo da scaricare a bilancio, gli invisibili che permettono di tener basso il costo del lavoro ed aiutare il cliente di turno a fare utili? Stimiamo che l’aumento, qualora erogato, avrebbe un impatto medio di poco più di un euro/ora sulla tariffa