A Sestriere e Bardonecchia, al via l'evento “Slurp! And walk" per scoprire le montagne olimpiche

Scarpe da ginnastica, occhiali da sole, un calice e tanto buon umore: questo l’equipaggiamento necessario per prendere parte alle due feste escursionistico-culinarie in programma nelle prossime settimane a Bardonecchia e a Sestriere .

Anche nel 2023 l’iniziativa “Slurp! And walk” è patrocinata dalla Città metropolitana di Torino e propone due facili itinerari di circa 10 km da percorrere nel silenzio della montagna , rotto solo dal vociare festoso dei partecipanti affascinati dai paesaggi. La valorizzazione del territorio nei due eventi in programma 30 luglio a Bardonecchia e 19 agosto a Sestriere è strettamente legata alle tradizioni gastronomiche , in una sorta di invito ad un pranzo collettivo sui sentieri delle Valli di Susa e Chisone . È un’occasione per le nuove generazioni di accostarsi alle tradizioni culinarie del territorio, tra piatti tipici e segreti culinari , sempre all’insegna dell'ecosostenibilità. Il ridotto dislivello , rende la giornata alla portata di tutti, incluse le famiglie con bambini. I cani sono ben accetti, ovviamente nel rispetto delle normative e degli altri partecipanti.