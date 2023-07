Torino: da sPAZIO211 sulla “macchina del tempo” del Doc Brown Music Fest.

Sei pronto per un coinvolgente viaggio nel tempo a ritmo di funk, pop, indie, soul e rnb, con la possibilità di vedere da vicino una vera DeLorean, l’iconica auto di una delle trilogie più amate della cinematografia mondiale?

La scuderia di artisti Doc Brown Booking - che riprende simpaticamente la figura del famoso scienziato pazzo della saga anni Ottanta - presenta il Doc Brown Music Fest, organizzato nello sPAZIO211 di via Cigna 211, a Torino. L’appuntamento da segnarsi sul calendario è per venerdì 21 luglio, alle ore 21. Saliranno sul palco artisti che hanno cantato su Rai2 insieme a Nek, che hanno alle spalle tour internazionali e che hanno aperto concerti di cantanti del calibro di Vasco Rossi e dei The Kolors.

La Doc Brown Booking (www.docbrownbooking.com) giocherà in “casa”, visto che nasce all’ombra della Mole nell’immediato post-pandemia. Fin da subito, si contraddistingue per essere una delle nuove realtà più attive nel panorama della musica originale torinese.

In questa occasione porterà sul palco sei artisti, che si alterneranno dal vivo accompagnati dalle loro band e da ospiti incredibili, per tre ore di musica che spazierà dal blues al soul, dal funky al pop, passando per l’indie e l’rnb. Si esibiranno Boogie Bombers, Chris J Sandra, Disarmo, Gionathan, Jonnie, Martin Craig & The Black City; special guest Ka Ma.

Filo conduttore della serata sarà una delle trilogie cult della storia del cinema, che verrà più volte evocata: sia attraverso gli abiti degli artisti, ispirati a quelli indossati dai protagonisti Marty e Doc Brown; sia per la presenza, non tanto distante dal palco, di una vera DeLorean, la mitica macchina del tempo con le sue portiere a forma di ali e che, grazie a un’invenzione dello scienziato pazzo, poteva viaggiare nello spazio-tempo non appena si superavano le 88 miglia orarie. Un sogno per tutti i ragazzi di quella generazione, ma non solo.

«Con questi artisti abbiamo già organizzato alcuni tour di successo: fanno tutti parte del roster della nostra scuderia - presentano gli organizzatori della Doc Brown Booking - Sarà la prima volta nella nostra città e siamo contenti ed emozionati di poterci inserire in un programma musicale così importante come quello dello sPAZIO211. Proporremo quasi tutta musica originale, viaggiando idealmente sulla “macchina del tempo” dei vari generi musicali. E giocheremo col pubblico citando frasi celebri di una trilogia-simbolo della cultura pop anni Ottanta: chissà se tutti saranno in grado di riconoscere chi le ha pronunciate e in quali momenti». Si preannuncia dunque uno spettacolo divertente, frizzante, interattivo, e con davvero tanta buona musica.

Lo scopo per cui nasce Doc Brown è dare nuova vita alle attività dal vivo rimaste congelate per troppo tempo durante il periodo del Covid e, così, creare nuove reti fra locali serali, festival e artisti di musica originale.

In appena due anni il progetto si è articolato in maniera così complessa da rendere necessaria una struttura in grado di gestire al meglio il network di contatti formatosi. Il Team di Doc Brown è composto da professionisti del settore, convinti che il segreto alla base di un booking efficace stia nella passione degli agenti di conoscere e capire l'artista e la sua musica, per poter seguire e supportare il progetto con l'attenzione che merita.

«Per questo motivo il nostro roster è aperto a un numero limitato di artisti: devono avere talento, qualità artistica, contenuti, personalità e, primo fra tutti, un live show di forte impatto - sottolineano dalla Doc Brown Booking - I nostri sono tutti grandi live performer, veri animali da palco, ma sono anche autori e compositori della propria musica, con un percorso discografico ben delineato e grande esperienza dal vivo. Questa miscela esplosiva rende la nostra proposta non solo di qualità, ma unica e riconoscibile».

Per info e prenotazioni: www.docbrownbooking.com. Biglietti acquistati in prevendita sul sito: 8,50 euro. In cassa, il giorno dell’evento: 10 euro.

Gli artisti - Bio

Boogie Bombers

La storia dei Boogie Bombers inizia nel 2004 con l’incontro di due giovani musicisti blues, avvenuto tra le jam session dell’underground torinese: l’armonicista e cantante Andrea “Boris” Borasco e il chitarrista Joele “Joe” Musso.

Dal 2013 la band assume la sua forma attuale e prende il nome di Fratelli Tabasco. Un lungo tour nel Nord Italia permette loro di ricevere importanti recensioni da radio e stampa. Due anni dopo pubblicano il disco live “Docks Dora Session”, mentre nel 2017 sono costretti a fermarsi e a cambiare nome per problemi di copyright: nascono i Boogie Bombers. Tre anni dopo, per Volcano Records, esce il disco d’esordio Boogie Bonanza: è il racconto di un viaggio che parte dagli scantinati di Torino Sud e arriva nelle misteriose paludi della Louisiana, negli Stati Uniti.

Chris J Sandra

Chris J Sandra è un giovane artista di Torino. Il suo progetto nasce nel 2018, dopo anni di esperienza insieme ad altri artisti nelle principali capitali europee, da Londra a Edimburgo, da Berlino a Parigi.

Il suo lavoro prende ispirazione da artisti di vari periodi musicali e spazia dall’rnb al rap, fino a toccare con i nuovi inediti anche il mondo della synthwave, reinterpretato e attualizzato. Nel 2020 pubblica il suo primo ep in italiano: 6 tracce, dal titolo “Limoniamo”. Qui sperimenta sonorità fall dance, indie e pop. Viene prodotto da Etta Matters, con featuring come Macs, Cheap, Sellie e Itto. Il disco conta 140.000 streams all’attivo. Parallelamente, intraprende un percorso come autore per vari artisti della scena italiana.

Disarmo

Disarmo è l’ultimo dei progetti musicali di Claudio Luisi, cresciuto immerso nella musica fin da bambino. In questo nuovo capitolo si percepisce tutta l’eleganza del songwriting di Claudio, ispirato dal nu-soul, dall’rnb contemporaneo e dallo scenario internazionale del genere, con testi introspettivi e personali.

Polistrumentista, è laureato al conservatorio di Genova; ha suonato in diversi progetti, partecipato a Sanremo Giovani, aperto Vasco Rossi al Modena Park e vinto diversi contest. Partito nel 2020 con i primi singoli, quest’anno per Fonoprint ha pubblicato l’album “In anima”, che raccoglie le sfumature più nascoste del soul, del gospel e dell’alternative rnb.

Gionathan

Cantautore versatile ed eclettico, producer e videomaker, Gionathan si forma musicalmente tra Italia, Spagna e Stati Uniti. Colleziona una lunga serie di collaborazioni e calca fin da subito palchi importanti come artista spalla di famosi gruppi internazionali, fino ad essere scelto come corista di X-Factor in due diverse edizioni.

Scrive canzoni cariche di groove e di vibrazioni, mischiando funk e pop, rnb e rap, grazie a cui viene premiato da Mango e scelto da Red Ronnie come artista d'apertura dei The Kolors.

Tra i vincitori di Sanremo Rock e di Sanremo CMF, con alcuni singoli entra nelle classifiche di rotazione radiofonica e di vendita iTunes italiane e svizzere. È uno degli artisti italiani più ascoltati in Germania, su Spotify.

Jonnie

Jonnie è una scrittrice cantautrice di Torino, classe 1989. Laureata in Comunicazione Interculturale, ha studiato musica al CPM di Milano. Da sempre Jonnie scrive canzoni troppo lunghe, così raccoglie tutto quello che non sta nella musica e ne fa dei libri: i suoi "concept albook" diventano la cifra della sua produzione artistica.

Nel 2019 esce il suo primo lavoro "Portrait", una raccolta di affreschi in forma di racconti e canzoni. L’anno scorso lancia la sua opera più autobiografica "Tutti i pezzi di una storia qualsiasi".

Nel 2022 è stata anche in televisione a cantare con Nek in un varietà estivo di Rai2, e sua nonna ha smesso di dirle che dovrebbe diventare parrucchiera. Lei, però, non ha ancora deciso cosa vuol fare da grande. Di certo, continuerà a scrivere libri e canzoni.

Martin Craig & The Black City

Martin Craig è un chitarrista e compositore italo-americano, nato a Torino. Le sue influenze musicali spaziano dal funk al rock, con un occhio di riguardo al blues e al soul. Ha alle spalle oltre vent’anni di carriera e diversi tour sia in Italia che all’estero, supportato dalle sue band, Ossi Duri e The Black City. Ha collaborato con artisti di calibro nazionale e internazionale, come Ike Willis (Frank Zappa), Elio, Lola Gulley, Bunna (Africa Unite) e molti altri.

The Black City è tra le più agguerrite formazioni in campo blues, soul e funk e il loro spettacolo dal vivo è caratterizzato da un sound 100 per cento funky, basato sul groove e su un’energia coinvolgente.