Cavour ha ricordato Giovanni Giolitti a 95 anni dalla morte

Commenta Giovanna Giolitti: “ Ho ringraziato l’amministrazione comunale nella persona del sindaco Paschetta, degli assessori e dei consiglieri nonché il centro studi Giolitti di Dronero di cui faccio parte come membro di diritto della famiglia Giolitti per il pensiero di voler commemorare la figura del mio bisnonno. Ho evidenziato – aggiunge - che in Italia non soltanto al Nord ma anche al Sud e al Centro il nome Giolitti suscita ancora, a distanza di un secolo, profonda ammirazione per il peso politico che ha avuto nella storia del nostro Paese ”.

“Ho ricordato – osserva ancora - che la sua eredità rappresenta per me un faro morale ed ideale, sia per l’alta concezione che lui aveva delle istituzioni, sia per la pragmaticità della sua azione politica, orientata alla ricerca di soluzioni concrete ed efficaci, sia per l’alto senso dello Stato da lui sempre dimostrato. Tutti questi aspetti – considera Giovanna Giolitti – costituiscono per me un monito nel cercare di dare continuità a quei valori tanto necessari per formare una classe dirigente di qualità. Per questo – conclude – considero quanto mai importanti le iniziative di ricerca e studio sul territorio. Per quanto di mia competenza – conclude - ribadisco la piena volontà di collaborare con i Comuni di Cavour e il Centro Studi di Dronero per tenere alta e viva la memoria del mio bisnonno”.