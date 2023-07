Lorenza Bravetta è la nuova direttrice del Museo Nazionale dell'Auto di Torino

Sarà la torinese Lorenza Bravetta a guidare il Museo Nazionale dell'Auto, raccogliendo il testimone di Mariella Mengozzi. Ad annunciare il nome della nuova direttrice è stato il presidente del Mauto Benedetto Camerana a margine dell'incontro per i 90 anni del Museo.

Sarò quindi ancora una volta una donna a dirigere il museo dopo Mengozzi, scomparsa pochi mesi fa all'età di 60 anni, al termine di una malattia.

Bravetta, che ha ideato e diretto Camera Centro italiano per la fotografia fino a settembre 2016, è stata direttore di Magnum Photos per l'Europa continentale. Collabora come consulente strategico nel campo della fotografia con diverse istituzioni, tra cui Triennale Milano dove, dal 2020, è curatore per la fotografia, il cinema e i nuovi media.

Docente presso IED di Torino e NABA di Milano, è stata Vicepresidente del Museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo dal 2016 al maggio 2022