Pinguini Tattici Nucleari: i fan in attesa al Grande Torino per il loro Stadi Tour 2023

Grande attesa allo Stadio Olimpico Grande Torino per i Pinguini Tattici Nucleari che si esibiranno questa sera, mercoledì 19 luglio, per il loro tour italiano.

I fan si dalle prime ore del mattino si sono accampati davanti all'ingresso dello stadio con tanto di tende per difendersi dal sole.

Come per altre città anche a Torino la data è andata sold out e la band si prepara a interpretare dal vivo i suoi più grandi successi: dai primi brani a quelli dell'ultimo ultimo disco, “Fake News“, insieme al singolo rilasciato per l’estate 2023, “Rubami la notte“.

Tra i pezzi in scaletta la hit dell'estate scorsa "Giovani Wannabe", ma anche pezzi che sono diventati veri e propri tormentoni in radio quali "Scrivile scemo" e "Ringo Starr".

Stretto il rapporto della band con Torino. Grazie all'Universiade del 2025, loro sono stati per la prima volta in America e hanno aperto il 2023 suonando nella cerimonia di passaggio di bandiera tra Lake Placid e il capoluogo piemontese.

L'inizio del concerto è previsto alle 21, apertura dei cancelli alle 17.